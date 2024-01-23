VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Husiler: ABD'nin herhangi bir gerilimi azaltma girişimine misliyle karşılık vereceğiz
BM: İsrail'in ''yapay ada'' önerisini desteklemiyoruz
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam müjdesi... Yüzde 49,25'e yükseltildi
Başkan Erdoğan, “Yeni Şafak Gazetesi 30. Yaş Kutlama'' programına bir video mesaj gönderdi
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta: Türkevi'nde diplomatik temaslar sürüyor
Netanyahu'dan 24 askerin öldürülmesi sonrası açıklama: Gazze'deki vahşeti derinleştirme mesajı
23 Ocak 2024 Salı 20:35:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 20:35:00

İletişim Başkanı Altun: Türkiye'ye karşı hibrit yıpratma savaşı yürütülüyor

ABONE OL

İstanbul'da 'Yeni Şafak-Türkiye'nin Birikimi 30 Yaşında' programında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye'ye karşı hibrit tehditler aracılığıyla yeni medya yol ve yöntemleriyle bir yıpratma savaşı yürütülüyor. Türkiye, hibrit tehditlere en fazla maruz kalan ülkedir.' dedi. Türkiye'ye karşı hibrit tehditler aracılığıyla yeni medya yol ve yöntemleriyle bir yıpratma savaşı yürütülüyor. Türkiye, hibrit tehditlere en fazla maruz kalan ülkedir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da "Yeni Şafak-Türkiye'nin Birikimi 30 Yaşında" programında konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı, dirayetli liderliği ve milletimizin ferasetiyle ülkemiz, önüne konulmak istenen bariyerleri yerle bir etti.

Türkiye özgürleştikçe toplumun farklı kesimleri de kamusal alanda görünür hale geldi. Böylelikle medya alanı da çeşitlendi, güçlendi, genişledi

Türkiye'ye karşı hibrit tehditler aracılığıyla yeni medya yol ve yöntemleriyle bir yıpratma savaşı yürütülüyor. Türkiye, hibrit tehditlere en fazla maruz kalan ülkedir. Ülkemiz melez saldırı ve darbelerle karşı karşıya kaldı.

Dezenformasyonla mücadeleyi sadece bir ulusal güvenlik meselesi olarak değil, küresel bir mücadele olarak da görüyoruz.

Detaylar geliyor...

Etiketler : turkiyenin birikimi yeni safak cumhurbaskanligi fahrettin altun
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!
Doğal güzeller

Doğal güzeller
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX