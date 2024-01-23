İletişim Başkanı Altun: Türkiye'ye karşı hibrit yıpratma savaşı yürütülüyor
İstanbul'da 'Yeni Şafak-Türkiye'nin Birikimi 30 Yaşında' programında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye'ye karşı hibrit tehditler aracılığıyla yeni medya yol ve yöntemleriyle bir yıpratma savaşı yürütülüyor. Türkiye, hibrit tehditlere en fazla maruz kalan ülkedir.' dedi. Türkiye'ye karşı hibrit tehditler aracılığıyla yeni medya yol ve yöntemleriyle bir yıpratma savaşı yürütülüyor. Türkiye, hibrit tehditlere en fazla maruz kalan ülkedir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da "Yeni Şafak-Türkiye'nin Birikimi 30 Yaşında" programında konuşuyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları;
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı, dirayetli liderliği ve milletimizin ferasetiyle ülkemiz, önüne konulmak istenen bariyerleri yerle bir etti.
Türkiye özgürleştikçe toplumun farklı kesimleri de kamusal alanda görünür hale geldi. Böylelikle medya alanı da çeşitlendi, güçlendi, genişledi
Türkiye'ye karşı hibrit tehditler aracılığıyla yeni medya yol ve yöntemleriyle bir yıpratma savaşı yürütülüyor. Türkiye, hibrit tehditlere en fazla maruz kalan ülkedir. Ülkemiz melez saldırı ve darbelerle karşı karşıya kaldı.
Dezenformasyonla mücadeleyi sadece bir ulusal güvenlik meselesi olarak değil, küresel bir mücadele olarak da görüyoruz.
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- İletişim Başkanı Altun: Türkiye'ye karşı hibrit yıpratma savaşı yürütülüyor