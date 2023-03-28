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Kongo Cumhuriyeti Devlet Reformundan Sorumlu Bakan Okio ile görüştü
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28 Mart 2023 Salı 16:42:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 16:42:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kongo Cumhuriyeti Devlet Reformundan Sorumlu Bakan Okio ile görüştü

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kongo Cumhuriyeti Başbakanlığı Nezdinde Devlet Reformundan Sorumlu Bakan Luc Joseph Okio ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altun, Bakan Okio ve beraberindeki heyetle görüştü.

İletişim Başkanlığındaki görüşmede, iletişim, medya ve dijital kamu hizmetleri konusunda işbirliği imkanları değerlendirildi.

Etiketler : iletişim başkanlığı fahrettin altun luc joseph okio kongo cumhuriyeti

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