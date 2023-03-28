Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kongo Cumhuriyeti Devlet Reformundan Sorumlu Bakan Okio ile görüştü
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kongo Cumhuriyeti Başbakanlığı Nezdinde Devlet Reformundan Sorumlu Bakan Luc Joseph Okio ile bir araya geldi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altun, Bakan Okio ve beraberindeki heyetle görüştü.
İletişim Başkanlığındaki görüşmede, iletişim, medya ve dijital kamu hizmetleri konusunda işbirliği imkanları değerlendirildi.
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