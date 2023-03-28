Kongo Cumhuriyeti Devlet Reformundan Sorumlu Bakan Okio ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kongo Cumhuriyeti Devlet Reformundan Sorumlu Bakan Okio ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altun, Bakan Okio ve beraberindeki heyetle görüştü.

İletişim Başkanlığındaki görüşmede, iletişim, medya ve dijital kamu hizmetleri konusunda işbirliği imkanları değerlendirildi.