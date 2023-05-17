VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Erzurum'da gençler 11 kilometrelik bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi
Aytun Çıray Millet İttifakı'nı eleştirdi: 'Seçim hilesiyle kaybettik' mazeretinden bıktım
TBMM Başkanı Şentop, 81 il, KKTC ve Azerbaycan'dan gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Almanya'da iki Türk gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı
Yurdun kuzey ve batı kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısı
17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:18:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:18:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Almanya'da iki Türk gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Almanya'nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunu kabul edilemez buluyor ve bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'da iki Türk gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı.

    Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın, Cevheri Güven gibi tescilli bir FETÖ mensubunun şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyorum." ifadesini kullandı.

    Almanya'da FETÖ aleyhinde yaptıkları haberler dolayısıyla Türk gazetecilerin sabahın erken saatlerinde evlerine ve ofislerine baskın yapılarak gözaltına alınması ve ekipmanlarına el koyulmasının, çok açık şekilde basın özgürlüğünün ihlal edilmesi olduğunu aktaran Altun, şunları kaydetti:

    "Almanya'nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunu kabul edilemez buluyor ve bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz. FETÖ'cüleri himaye eden ve bu kanlı terör örgütünün faaliyetlerine izin veren Alman makamlarını bu yanlış tutumdan geri dönmeye, terörle mücadelede Türkiye ile samimi bir işbirliği yapmaya ve gözaltına alınan Türk gazetecileri bir an önce serbest bırakmaya çağırıyoruz."

    Etiketler : Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Almanya
    Çekim öncesi okuma provası

    Çekim öncesi okuma provası
    Zeynep'ten şov

    Zeynep'ten şov
    Dostça ayrılık

    Dostça ayrılık
    Rekortmen Demet

    Rekortmen Demet
    Hülya Koçyiğit: Annelik ayrıcalık

    Hülya Koçyiğit: Annelik ayrıcalık
    Seçim için Londra'dan geldi

    Seçim için Londra'dan geldi
    Armut'la listelerde

    Armut'la listelerde
    Toplantı acelesi

    Toplantı acelesi
    Melis Sezen: Mutlu yaşamak istiyorum

    Melis Sezen: Mutlu yaşamak istiyorum

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX