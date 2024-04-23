VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan: Ermenistan Azerbaycan Türklerine karşı etnik temizlik yaptı
IEA: Dünyada elektrikli araç satışları bu yıl 17 milyona ulaşarak güçlü artış gösterecek
Batı Şeria'da son 200 günde 487 Filistinli öldürüldü
Türk Dil Kurumu, 23 Nisan'da "Günün Kelimesi" uygulamasını başlattı
Başkan Erdoğan, Bakan Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti
"23 Nisan, kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolüdür"
23 Nisan 2024 Salı 14:42:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 14:42:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 23 Nisan, kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolüdür

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "23 Nisan'ın kahramanca bir direnişin sembolü. Ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı, o eşsiz mücadele ruhuyla, çok daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 23 Nisan'ın kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolü olduğunu belirtti.

Fahrettin Altun, mesajında şunları kaydetti:

"Ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı, o eşsiz mücadele ruhuyla, çok daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız. Millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclisimizin 104. kuruluş yıl dönümü ile ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Etiketler : fahrettin altun 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı gazi meclis
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX