"23 Nisan, kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolüdür"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 23 Nisan, kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolüdür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 23 Nisan'ın kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolü olduğunu belirtti.



Fahrettin Altun, mesajında şunları kaydetti:

"Ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı, o eşsiz mücadele ruhuyla, çok daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız. Millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclisimizin 104. kuruluş yıl dönümü ile ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."