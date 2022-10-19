Cumhurbaşkanlığı F-16 jetleri için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber canlı yayınında soruları cevapladı.

F-16 AÇIKLAMASI: YIL BİTMEDEN SOMUT KARARA DÖNÜŞMESİ MUHTEMEL

İbrahim Kalın, ABD ile F-16 modernizasyonu konusuna ilişkin soruya, "Daha iyi bir noktaya geldik. Şimdi 8 Kasım'da Amerika'da seçimler var. O seçimlerden önce bu yasa tasarısının kongreye de tekemmül ettirilmesi ve yönetime gelmesi beklenmiyordu. Dolayısıyla muhtemelen Kasım sonuna doğru bu süreç hızlanır." cevabını verdi.

ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası'ndan (CAATSA) kaynaklı yaptırımların ve Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmış olmasının haksızlığını ve hukuksuzluğu da kayda geçirmeye devam edeceklerini belirten Kalın, "F-16 oldu, F-35'leri unuttuk diye bir tutum içerisinde değiliz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, F-16'lar konusunda olumlu bir süreç işlediğini belirterek, "Zannediyorum bu yıl bitmeden bunun bir somut karara dönüşmesi kuvvetle muhtemeldir." ifadesini kullandı.

JAKE SULLİVAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Birkaç gün önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, F-16 savaş uçakları hakkında süreci değerlendirmişti. Savaş uçaklarına yönelik Türkiye'nin beklentilerini ileten Sözcü Kalın, ABD'nin son F-16 tedarik ve modernizasyonuna yönelik kararından duyulan memnuniyeti dile getirmişti.

TBMM DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU BAŞKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ: BİR KARAR ALINMIŞ

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'larla alakalı sürece değinen TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, parti olarak Mayıs ve Eylül ayında iki ziyaret yaptıklarını hatırlatmıştı. Kılıç, bu ziyaretlerde 40'tan fazla siyasi ile görüştüklerini ifade ederek müzakere edilmesi gereken teknik konular olduğunu söylemiş, "Temsilciler Meclisi ayağında bizim kabul etmediğimiz iki madde geçti, fakat Senato taslağında yok. Bundan dolayı bir uyumlaştırma süreci olacak. Uyumlaştırma çalışmasının Kasım ortası gibi olabileceğini düşünüyorum. Senato tarafından bu adımın atılması olumlu bir sinyaldir. Sürecin gideceği yön olarak bir ışık tutuyor. Yönetim tarafından desteklendiği kanaatindeyim. Burada mutlaka bir görüş alışverişi olmuştur, bir karar alınmış. Bu iki madde metne konulmamış. F-16 süreci 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine de katkı sunar. Olumlu ilerleyen sürecin olumlu olarak devam edeceğini öngörüyorum " şeklinde konuşmuştu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN F-16 AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ABD'den F-16 tedariki konusunda, 'Şartlı bir şekilde almanın bize bir faydası olmaz. Bunun bir an önce neticelendirilmesi lazım' demişti.