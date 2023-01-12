VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun geri kalanında VAR kullanılacak
"Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gideceğiz"
Aile boyu keyifleri yerinde
Begüm Öner: Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri provokasyonlarını sürdürüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Tahıl Anlaşması) Tahılın yüzde 60'ından daha fazlası düşük ve orta geli...
Kabil'de Dışişleri Bakanlığının önündeki patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi
ECB: Tüketiciler enflasyonun düşmesini bekliyor
Merkez Bankası rezervleri 126,4 milyar dolar oldu
"Siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz"
TİTCK'den madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili iddialara yanıt
Kremlin: Gerasimov'un atanmasıyla Ukrayna'daki hedefler değişmedi
İçişleri Bakanlığı'ndan Özel'in ‘eminimsi' iddialarına cevap: Devlet memuru değil
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 573,4 milyar lira oldu
Milli mühimmatlar ihracat hedefini 12'den vurdu
Bakan Kirişci'den "Kamboçya ile ticaret hacmini artırma" mesajı
Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi yasalaştı
Rami Kütüphanesi yarın açılacak
Doğu Karadeniz'de kalkınmaya 2023'te 1 milyar lira destek hedefleniyor
Çin'de bu kış 1 milyardan fazla Kovid-19 vakası görülebilir
Macron, Cezayir'den "af dilemek zorunda olmadığını" söyledi
"Sahil Güvenlik 2022 yılında 44 bin kaçak göçmen yakaladı"
12 Ocak 2023 Perşembe 15:40:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 15:40:00

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gideceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, askerlik başvurularında dijitalleşmeye gideceklerini belirterek, "Gençlerimizi bundan sonra asker alma şubelerine götürmek istemiyoruz." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, "Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Hamlesi" başlığı altında, komisyon üyelerine sunum yaptı.

Teknolojideki değişimi ve bunun insan hayatındaki etkilerini anlatan Koç, Türkiye'de internete erişim imkanı olan hane sayısı oranının yüzde 94'e ulaştığını belirtti.

Ali Taha Koç, Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin sosyal medyayı kullandığına işaret etti.

Koç, içinde bulunulan çağa "dijital çağ" denildiğine dikkati çekerek, bu çağda herkesin veri üreten bir fabrikaya dönüştüğünü, teknolojinin hızla değiştiğini, bu nedenle de Dijital Dönüşüm Ofisi olarak "Dijital Türkiye" sloganıyla yola çıktıklarını anlattı.

Türkiye'nin e-Devlet sürecinin 2008'de başladığını anımsatan Koç, 2008'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 22 hizmetle hayata geçirilen e-Devlet kapısının bir milat olduğunu kaydetti.

Ali Taha Koç, şu bilgileri verdi:

"E-Devlet, 6 bin 700'ün üzerinde dijital hizmetin verildiği, belki dünyadaki en büyük dijital ortam. 2008'de 22 hizmetle başlandı. 15 senede 6 bin 700 hizmete ulaşmış durumdayız. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, sadece e-Devlet kapısındaki sunulan hizmetlerin sayısını artırmak değil, aynı zamanda kullanım miktarlarının artırılmasını istiyoruz. Geçen seneyi, yaklaşık 62 milyona yakın kullanıcıyla kapattık. Bu 62 milyon kullanıcı sayımız çok değerli. Çünkü biz 15 yaş üzerindeki bütün vatandaşlarımıza, e-Devlet kapısı, şifresi ve kullanma yetkisi veriyoruz."

"EN FAZLA KULLANILAN HİZMETLERDEN BİRİSİ OLACAK"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, vatandaşların e-Devlet hizmetine daha kolay ulaşması için çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.

Koç, "Bu yıl her erkek vatandaşımızın hayali olan askerlik hizmetini tamamen dijital hale getiriyoruz. Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gideceğiz. Gençlerimizi bundan sonra asker alma şubelerine götürmek istemiyoruz. Vatandaşlarımız yoklama sürecinden bakaya sürecine kadar her şeyi bilecekler. Bu ay ya da gelecek ay Savunma Bakanlığımızla birlikte bu hizmeti açmış olacağız. Bu da en fazla kullanılan hizmetlerden birisi olacak." ifadesini kullandı.

Üç gün önce yeni bir hizmet daha açtıklarına işaret eden Koç, "Takasbank ile birlikte artık ev satışlarında bile paranın transferi mümkün. Ev sattığınız zaman güvenli bir şekilde hiç parayı görmeden Takasbank aracılığıyla paranızın transfer olduğu bir dijital ortama doğru gidiyoruz. Bu yıl ikinci el araç satışlarında da elde edilen paranın gitmediği, bütün süreçlerinin dijital olduğu e-Devlet'e doğru da gideceğiz. Bunun çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Koç, Türkiye'de kurumların yüzde 100 oranında elektronik olarak yazışabildiğini, Kamu Bulut Bilişim Stratejisi'nin hazırlık çalışmalarının ise devam ettiğini hatırlattı.

Bu stratejiyle kamu kurumlarını, kendi veri merkezi ve bilgi sistemi altyapısını kurma yükünden kurtaracaklarını bildiren Koç, böylece hem kamunun bilişim altyapısı harcamalarında yüzde 50'ye varan oranda maliyet tasarrufu sağlanacağını hem de kamunun hizmet kalitesinin artırılacağını ifade etti.

"YAPAY ZEKA, TÜRKİYE İÇİN BİR ZORUNLULUK"

Yapay zeka alanındaki gelişmeler hakkında bilgileri paylaşan Koç, düşünebilen cihazların, artık bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi bir kıyamet senaryosu olmadığını, aksine hayatın her alanını daha yaşanabilir kılacağını dile getirdi.

Yapay zekayı bir sonraki dönemin dönüşümü olarak gördüklerini vurgulayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde yapay zeka teknolojileri, araçlardan haberleşme sistemlerine, sağlıktan güvenliğe, cep telefonlarınızdaki sesli asistanlardan akıllı saatlere, endüstriyel otomasyonlardan banka hizmetlerine kadar birçok yerde kullanılıyor. Yapay zekanın, 2030 yılında tek başına 15 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Yapay zeka olmazsa olmazımız ve yeni pazarlar oluşturacak. Küresel değer zincirleri, yapay zeka başta olmak üzere dijital teknolojiler doğrultusunda yeniden şekillenecek. Küresel sistemin kuralları değişiyor ve biz de bu küresel sistemde daha büyük bir pay almak istiyoruz. Yapay zekayı da bu nedenle küresel dijital devrimin bir sonraki dalgası olarak görüyoruz. Yapay zeka alanı Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. 2025 yılına geldiğimiz zaman yapay zeka alanında 50 bin istihdama ulaşmak istiyoruz."

"SİBER GÜVENLİK MESLEK YÜKSEK OKULLARI DA AÇMAK İSTİYORUZ"

Siber saldırılara da dikkati çeken Koç, ilkokuldan başlayarak siber güvenlik farkındalığını arttırdıklarını, bu alandaki eğitime önem verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin ilk siber güvenlik meslek lisesini açtıklarını anımsatan Koç, "Bu meslek lisesinin önemli özelliği, bir binasının olmamasıdır. Son 3 yıldır meslek lisesine aldığımız öğrenciler, yüzde 1'lik dilime giren öğrenciler. Bu arkadaşlarımız Fen Lisesi'ne gitmek yerine bu liseye giriyorlar. Sadece 30 kişi alıyoruz. İlk sene sadece İngilizce eğitimi veriyoruz. Bu arkadaşlar bizim için ara eleman değil, aranan eleman olacaklar. Bunun bir üst seviyesine çıktık. Siber güvenlik meslek yüksek okulları da açmak istiyoruz." diye konuştu.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi taha koç askerlik dijitalleşme
68 liralık kahve isyanı

68 liralık kahve isyanı
Fuat rolünün karakterini sevmiş

Fuat rolünün karakterini sevmiş
‘Veda Mektubu'na güçlü kadro

‘Veda Mektubu'na güçlü kadro
İDOB'la AKM sahnesinde

İDOB'la AKM sahnesinde
Tabletler yoktu hayaller vardı

Tabletler yoktu hayaller vardı
14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş

14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş
Yatırımları çantaya değil gayrimenkule

Yatırımları çantaya değil gayrimenkule
Estetik açıklaması

Estetik açıklaması
Antalya çıkarması

Antalya çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX