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07 Temmuz 2020 Salı 17:56:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 18:04:00

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a hapis istemi

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Bir televizyon kanalında yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, konuk oldukları bir televizyon programında yaptıkları konuşmada, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de yayınlanan programda sarf edilen ve tepki çeken sözleri üzerine Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2'şer aydan 4 yıl 8'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar Gezen ve Akpınar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında konuk olduğu Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan 'Halk Arenası' adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayına gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Gezen ve Akpınar hakkındaki haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararı, savcılığın kararıyla kaldırılmıştı.

İŞTE METİN AKPINAR VE MÜJDAT GEZEN'İN KÜSTAH SÖZLERİ

Metin Akpınar, Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programında, "Polarizasyondan ve kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavga dövüş olmaz, bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak, her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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