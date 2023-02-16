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16 Şubat 2023 Perşembe 08:25:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 08:25:00

Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği depremzedeler konuştu: Cumhurbaşkanımız bize güç verdi

Kaynak: Sabah

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Asrın felaketine Adana'daki evinde eşi ve oğluyla yakalanan Zarife Aşkın (40), oturduğu apartman dairesinin zarar görmesi yüzünden AFAD tarafından kurulan çadırda yaşıyor. Zarife Aşkın, 'Devletimiz bize anında sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, doğal afetin vurduğu illeri tek tek gezerek biz depremzedeleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanımızın Adana'ya geldiğini duyduğumda kendimi daha güçlü hissetim' diye konuştu.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki 10 katlı Nacar Apartmanı'nın 5. katında eşi Mehmet Aşkın (50) ve oğlu Rüstem Kaya Aşkın'la birlikte oturan Zarife Aşkın, Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte yatağından korkuyla uyandı. Genç kadın ailesiyle birlikte 1,5 dakikaya yakın süren depremde kendilerini can havliyle dışarıya attı. Aşkın ailesinin evleri öğlen saatin de meydana gelen ikinci depremle birlikte ağır hasar gördü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Çukurova ilçesindeki Semt Pazarı'nda depremzedeler için çadır kuruldu. Zarife Aşkın, eşi ve oğluyla birlikte barınmak için çadıra yerleşti. Bir yemek firmasın da çalışan Zarife Aşkın yaşadığı kabus dolu anları SABAH'a anlattı.

O an ki duyguların kelimelerle anlatmanın imkansız olduğunu söyleyen Aşkın, "O an sadece oğlumu nasıl kurtara bilirimin derdindeydim. Daha önce de deprem yaşadım ama böyle bir şey görmedim. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" dedi.

"SÜREKLİ YANIMIZDALAR"

Devlet depremzedeler için seferber olduğu halde bunu görmezden gelenlerin olduğunu söyleyen genç kadın, "Rabbim devletimiz binini bin etsin iyi ki varlar. Bize yatacak yer verdiler, bizi soğuktan korudular. Türkiye'nin 10 ilinde doğal afet var hangisine yetişebilirsin ki... İnsanların, çayını şekerini çorbasını sorunsuz bir şekilde temin ediliyor.

Çadırlarımız tek tek ziyaret edilerek bir şeye ihtiyacımız olup olmadığımızı soruyorlar. Tamam çok kötü durumdayız ama 'Oldu bir kere" diyerek bizi bırakmadılar ki... Sürekli yanımızdalar. Ama hala nankörlük yapanlar var" dedi.

Felaket sonrası devletin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Zarife Aşkın, "Depremden saatler sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Adana'ya gelerek bizi yalnız bırakmadı. Biz mağdurları ziyaret ederek hal hatır sorması, güzel yürekli bir insan olduğunun göstergesidir. Cumhurbaşkanımız tek tek milletiyle ilgileniyor. Bundan iyisini bulamayız. Adana'da gelince kendimi daha güçlü hissetim. İyi ki var. Onunla gurur duyuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Etiketler : Zarife Aşkın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Adana

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