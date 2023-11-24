Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Öğretmenler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu taşıyan öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Milletimizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu taşıyan öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) November 24, 2023