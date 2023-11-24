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24 Kasım 2023 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 13:30:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Öğretmenler Günü paylaşımı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu taşıyan öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : cevdet yılmaz öğretmenler günü 24 kasım
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