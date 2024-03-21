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21 Mart 2024 Perşembe 13:53:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 13:53:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Nevruz Bayramı mesajı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kardeşliğin ve dayanışmanın bayramı Nevruz'a kavuşmanın, baharı karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Orta Asya'dan Anadolu ve Balkanlar'a kadar uzanan müşterek kültür coğrafyamızda asırlardır aynı coşku ve heyecanla kutladığımız, baharın gelişini ve doğanın uyanışını temsil eden Nevruz'un ülkemize ve tüm insanlığa mutluluklar getirmesini temenni ediyorum."

Etiketler : cevdet yılmaz nevruz bayramı 21 mart
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