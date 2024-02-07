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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kazakistan'ın yeni Başbakanı Bektenov'a tebrik telefonu
07 Şubat 2024 Çarşamba 17:18:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 17:18:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kazakistan'ın yeni Başbakanı Bektenov'a tebrik telefonu

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Başbakanlığa getirilen Oljas Bektenov'u telefonla arayarak tebrik etti.

Yılmaz, görüşmede, Bektenov'un yeni görevinin hayırlı olmasını diledi, başarı temennisinde bulundu.

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin 2022'de "geliştirilmiş stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldığını, iki ülke arasındaki işbirliğini her alanda geliştirmek istediklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, iki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına nisan ayı sonunda ev sahipliği yapacağını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olduğuna işaret ederek, Kazakistan'daki Türk ve Türkiye'deki Kazak şirketleri sayısının artması gerektiğini kaydetti.

Etiketler : Cevdet Yılmaz Kasım Cömert Tokayev Oljas Bektenov
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