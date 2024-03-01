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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ikili temaslar
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01 Mart 2024 Cuma 22:46:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 22:46:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ikili temaslar

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Yatırım Fonu Başkanı Baghdad Amreyev'i kabul etti. Ayrıca Yılmaz, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Budagov ile görüştü.

Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki ikili temasları kapsamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Uzun yıllar üzerinde çalışılan ve 24 Şubat 2024'te yürürlüğe giren İstanbul merkezli Türk Yatırım Fonu önümüzdeki süreçte yeni projeler geliştirerek üye ülkelerin ekonomilerine önemli katkılar sağlayacaktır. Türk Dünyası'nı her alanda güçlendirmek ve ortak projeler geliştirmek amacıyla ev sahibi ülke olarak TYF'ye destek vermeye devam edeceğiz."

YILMAZ, YAP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov'u kabul etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Budagov ile görüşmesinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkına bir kez daha tebriklerini ilettiklerini ifade etti.

Görüşmede, gelecek dönem gerçekleştirilecek Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında ikili ticari ve ekonomik ilişkileri daha da ileriye taşımak için yeni eylem planının hazırlanacağını vurguladıklarını belirten Yılmaz, şunlar kaydetti:

"Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sonrasında Güney Kafkasya'da kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisi yolunda çok önemli bir gelişme kaydedilmesinden duyduğumuz memnuniyeti paylaştık. Türkiye ile Azerbaycan 'Türk Dünyasının' da öncü ülkeleri konumunda. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nin bu yıl (5-6 Temmuz) kadim Şuşa'da düzenlenecek olmasından ziyadesiyle mutluluk duyuyoruz. İşbirliğimizi 'Aile Meclisimiz' TDT çatısı altında çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu çerçevede, Türk Dünyasının ayrılmaz parçası olan KKTC Türkü kardeşlerimizle de 'Tek Millet, Üç Devlet' şiarı temelinde temaslarımızın bundan sonra da artarak sürdürülmesini diliyoruz."

Etiketler : Cevdet Yılmaz Türk Yatırım Fonu Azerbaycan Partisi
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