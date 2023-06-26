VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO: Wagner krizi Rusya'nın iç meselesidir
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AKPM'de onaylanan rapora tepki
İstanbul sıra dışı bir pazartesiye uyandı
Bakanlıktan 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarına yalanlama
Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Servet Çetin getirildi
26 Haziran 2023 Pazartesi 11:31:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 11:31:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AKPM'de onaylanan rapora tepki

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasını kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKPM'de, ülkemizin darbeci teröristlerle meşru mücadelesini hedef gösteren İngiliz milletvekilinin hazırladığı raporun onaylanmasını kınıyorum. AKPM'nin misyonu darbeci teröristleri meşrulaştırmak değil, demokrasilere güç vermektir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : cevdet yılmaz akpm türkiye darbeci avrupa konseyi parlamenter meclisi rapor
"Kimseye meydan okumuyorum"

"Kimseye meydan okumuyorum"
Çölde klip çekti

Çölde klip çekti
Senfonik Diyarbakır

Senfonik Diyarbakır
Gazapizm'le yeniden

Gazapizm'le yeniden
Yapay zekalı konser

Yapay zekalı konser
Gupse Özay: Kızım uyusa bile uyumam

Gupse Özay: Kızım uyusa bile uyumam
Madonna benzetmesi

Madonna benzetmesi
Türkiye'yi seviyorum

Türkiye'yi seviyorum
41. yıl kutlaması

41. yıl kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX