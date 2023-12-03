Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün; toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan ve devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ettiğimiz engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha da iyileştirmesine vesile olmasını temenni ediyorum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) December 3, 2023
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor