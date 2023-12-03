Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün; toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan ve devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ettiğimiz engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha da iyileştirmesine vesile olmasını temenni ediyorum.



Engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılığı,... — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) December 3, 2023

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, toplumun ayrılmaz bir parçası olan ve devletin tüm imkanlarını seferber ettiği engelli vatandaşların hayatlarının daha da iyileştirmesine vesile olmasını temenni etti.