"Yaşadığımız depreme rağmen büyümemizi devam ettiriyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince İstanbul Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenen "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu"nun açılışında konuşan Yılmaz, Gazze'de yaşanan olayların bir an önce sona ermesini ve ateşkes sağlanarak kalıcı barış için siyasi çözümün devreye girmesini temenni ettiklerini söyledi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin bu yönde gayretinin süreceğini dile getirdi.

İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun geçen yıl ilk defa "Yeni Yüzyılın Yetenek Üssü" temasıyla düzenlediğini hatırlatan Yılmaz, forumun bu sene ise "Toplum 5.0" temasına odaklanmasını son derece anlamlı bulduklarını belirtti.

Yılmaz, dijitalleşme ve çığır açan teknolojilerin etkisiyle hem günlük hayatın hem de iş hayatının dönüştüğüne şahitlik edildiğini ifade ederek, "Dijital dönüşüm, yapay zeka, otomasyon ve veri analitiği gibi alanlardaki ilerlemeler, iş gücünün dinamiklerini değiştirerek, aynı zamanda yeni yetkinliklerin kazanılmasını ve mevcut yetkinliklerin sürekli olarak güncellenmesini gerekli kılmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, 2030 itibariyle dünya çapında 25 milyon yeni meslek oluşturulacağını ve mevcut iş alanlarından 6 milyonunun ortadan kaybolacağını gösteriyor." diye konuştu.

"İNSAN ODAKLI ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"



Cevdet Yılmaz, insan odaklı çalışmalar yaptıklarını ve bu anlayışı şiar edindiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, her konuda olduğu gibi beşeri sermaye yetkinlik yönetimi konusuna da insan odaklı yaklaşmaktayız. Bunları gerçekleştirmenin en temel amacı da yine insan. Bu anlayışla bütün politikalarımızı şekillendiriyoruz. Dolayısıyla insanı merkeze alan dijitalleşmeyi ve teknolojiyi insanlığın refahı ve gelişimi için araç olarak gören 'Toplum 5.0' perspektifini güçlü şekilde benimsemiş durumdayız. Sadece teknolojiyi önceleyen 'Endüstri 4.0' yaklaşımının ve bu çerçevedeki uygulamaların insanı ve değerleri nasıl ihmal ettiği akademik çevrelerce tartışılmaktadır. Dolayısıyla bizim yaklaşımımız, insan odaklı yaklaşım ve bunu da 'Toplum 5.0' şiarıyla özetlemiş oluyoruz."

İnsan kaynağı yönetimi konusunda insan odaklı Türkiye modeliyle çalışmalarını şekillendirdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Beşeri sermayemize yönelik politikalarımızla, gençlerimizin ve çalışanlarımızın umutlarını güçlendirecek, özgüvenlerini yükseltecek, becerilerini ve yetkinliklerini arttıracak, devletimizi ve özel sektörümüzü başarıdan başarıya taşıyacak bir yetenek yönetim modeli üzerinde hareket ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordine ettiği çalışmaların, sosyal adalet, fırsat eşitliği, şeffaflık ve liyakat temeli üzerine inşa edildiğini anlatarak, "Bu sistemde herkesin referansı kendi kabiliyeti, birikimi ve vizyonudur." dedi.

"ÜNİVERSİTELERİN MEZUN İŞ GÜCÜNE KATILIM PERFORMANSLARINI DÜZENLİ OLARAK ÖLÇEN BİR SİSTEM KURDUK"



Türkiye Yüzyılı'nda, Türkiye'nin insan kaynağının dünyanın gelişen şartlarına uygun olarak planlanması için 5 yıllık Stratejik İnsan Kaynağı Planlaması çalışmalarını başlattıklarını aktaran Yılmaz, bu kapsamda Kariyer Kapısı hizmetini devreye aldıklarını ifade etti.

Yılmaz, gençlerin mezun olmadan önce kariyer farkındalığı edinebileceği, beceri ve yetkinlik kazanabileceği Ulusal Staj Programı'nın, kamu ve özel sektörü kapsayacak şekilde hayata geçirildiğini kaydederek, "OECD tarafından 2020'den bu yana 4 yıl üst üste üye ülkelere örnek uygulama olarak gösterilen program ile bu yıl 180 bini aşkın, toplamda ise 340 binden fazla üniversite öğrencimize staj imkanı sağlanmıştır." diye konuştu.

Gençlere, becerilerini artırmak için eğitim süreçlerinde uygulamaya mutlaka dahil olmaları önerisinde bulunan Yılmaz, bunun en iyi tıp alanında yapıldığını, bu modelin tüm alanlarda güçlendirilip uygulanması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, kamuda yetenek ve kariyer yönetimi, eğitim ve geliştirme gibi modern insan kaynakları süreçlerinin veriye dayalı olarak yapılandırılması için tüm bakanlıkları kapsayacak şekilde İş Analizi Projesi'ni yürüttüklerini belirterek, "Projeyle ilk etapta büyük veri analizi, yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri üzerinden, kamudaki unvan ve pozisyonlara ait işlerin tanımlanmasını ve sınıflandırılmasını yapıyoruz. İlerleyen süreçlerde daha etkin insan kaynağı yönetimi için faydalı veriler sağlanacaktır." şeklinde konuştu.

Beşeri sermayelerini, özel sektör-kamu işbirliğindeki ortak projeler, teknoloji transferi, mesleki gelişim ve istihdam destekleriyle güçlendirdiklerini bildiren Yılmaz, üniversitelerin mezun iş gücüne katılım performanslarını düzenli olarak ölçen bir sistem kurduklarını anlattı.

Yılmaz, Türkiye'nin artık yurt dışında yaşayan ve eğitim gören evlatlarını kendine çeken cazibe merkezi olduğunu, hatta diğer ülke vatandaşlarının yeteneklerinden de istifade eden ülke konumuna geldiğini dile getirdi.

"GÖSTERDİĞİMİZ BU BÜYÜME PERFORMANSI ÇOK ÖNEMLİ"



İşsizlik oranlarındaki gerilemelere ilişkin rakamları da paylaşan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 yılında yaşadığımız depreme rağmen büyümemizi devam ettiriyoruz. Bu yılın 9 ayında Türkiye ekonomisi yüzde 4,7 büyüme kaydetti. Son çeyrekte, üçüncü çeyrekte 5,9 büyümemiz var. Yıl sonunu da inşallah 4,4 gibi bir rakamla kapatmayı umut ediyoruz. Dünyanın daraldığı, Avrupa'da özellikle durgunluğun yaşandığı, depremin yaşandığı, çevremizde jeopolitik birçok olumsuz gelişmenin yaşandığı bir dönemde gösterdiğimiz bu büyüme performansı çok önemli. Bunun istihdama da yansıdığını görüyoruz. Ocak-eylül döneminde Türkiye'nin istihdamı 504 bin kişi artmış ve işsizlik oranımız 0,9 puan azalarak yüzde 9,1'e gerilemiştir. Ekim ayında TÜİK'in yayınladığı işsizlik oranımıza göre ise şu anda işsizliğimiz yüzde 8,5 düzeyinde. Bu son 11 yılın en düşük işsizlik oranı."

Cevdet Yılmaz, genç işsizlik rakamlarındaki düşüsün sevindirici olduğunu belirterek, "Mevsimsel etkilerden arındırılmış genç işsizliği ise ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 5 puan düşmüş durumda. Bu önemli bir performans." dedi.

Gençlerde işsizliğin tüm dünyada ortalamanın üstünde olduğunu kaydeden Yılmaz, "Çünkü hayata yeni başlıyorlar, yeni tecrübeler kazanıyorlar. Gençlerde işsizlik daha yüksek olur. Bizde şu anda yüzde 16,4'lere kadar düşmüş durumda. 4-5 yıl önceki rakamlara bakarsanız yüzde 25'ler civarındaydı. Oralardan yüzde 16'lara kadar gerilemiş durumdayız. Ekimdeki istihdam artışında da özellikle kadınların ve gençlerin istihdamındaki artışı dikkati çekici ve sevindirici." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR İHTİMALLE BU YILI TEK HANELİ İŞSİZLİK RAKAMIYLA KAPATMIŞ OLACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütün politikalarıyla özellikle genç istihdamını artırmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Orta Vadeli Programımızda işsizliği bu yıl sonunda 10,1 olarak tahmin etmiştik. Son gelen rakamlar olumlu yönde bir sürpriz olduğunu gösteriyor. Büyük bir ihtimalle bu yılı tek haneli işsizlik rakamıyla kapatmış olacağız." diye konuştu.

Esnek çalışma modellerinin geliştirilmesinin planlarında olduğunun altını çizen Yılmaz, Kovid-19 salgını döneminde, uzaktan ve kısmi gibi farklı çalışma modelleriyle kadınlar ve gençlerin istihdam piyasalarına girmelerindeki artışın kıymetli olduğunu, sonraki yıllarda bu modelleri geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Yılmaz, çalışmalarını uluslararası platformlara da taşıdıklarını ifade ederek, "Türk Devletleri Teşkilatı son dönemde dünyada oluşturulan en önemli bölgesel entegrasyonlardan bir tanesi. Burada da 'Türk Dünyası İnsan Kaynakları Geliştirme Enstitüsü' gibi çok kritik bir projeyi paydaşlarımızla başlatmış durumdayız. Buradaki tecrübe paylaşımı ve ortak çalışmalar da son derece kıymetli. Bugünün dünyasında arık sadece kendi sınırlarımız içindeki şartlara bakamayız." değerlendirmesinde bulundu.