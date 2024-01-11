Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Kacır, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Kacır, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da kabul etti.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Yılmaz ve Kacır'ın, Dr. Suat Günsel Camisi'nin açılışına katılmalarının Türkiye'nin KKTC'ye verdiği önemi gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin, KKTC'nin yapısal altyapısını güçlendirmek ve buradaki ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek için desteklerini sürdürdüğünü söyleyen Tatar, teşekkürlerini iletti.

Tatar, Birleşmiş Milletler'in (BM) hem KKTC'yi hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) hem de garantör ülkeleri olası bir müzakere sürecine uygunluk açısından ziyaret edecek bir temsilci atadığını anımsatarak, KKTC'nin söz konusu ziyaretleri ön şartla, sadece 6 aylık bir süre için kabul ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sürecin "egemen eşitlik ve eşit uluslararası temelde" başlayabileceğini belirtti.

"Gelecekte KKTC'yi Doğu Akdeniz'de kendisi, doğasıyla her türlü hava ve diğer zenginlikleriyle bir bilim adası olarak düşünüyorum." diyen Tatar, bunun gençler için istihdam sağlayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Tatar, Ercan Havalimanı'nın açıldığı günden itibaren yolcu trafiğinde yüzde 30 artış olduğunu belirterek, "Bu turizme ve diğer iş alanlarına da yansımaktadır." dedi.

Ercan Havalimanı'na direkt uçuş olmadığını ancak Türkiye'deki her havalimanından bölgeye bağlantılar olduğunu söyleyen Tatar, KKTC'nin ulaşım konusunda daha etkili hale gelmesini dilediğini belirtti.