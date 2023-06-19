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19 Haziran 2023 Pazartesi 11:53:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 11:53:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, KKTC'yi asla yalnız bırakmayacaktır

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Türklerinin lideri Fazıl Küçük'ün anıt mezarlarını ziyaret etti.

Başkent Lefkoşa'da ilk olarak Küçük'ün anıt mezarına giderek çelenk bırakan Yılmaz, saygı duruşunun ardından anıt defterine şunları yazdı:

"Kıbrıs Türk Halkı'nın Aziz Lideri Sayın Dr. Fazıl Küçük, egemenlik meşalesini yaktığınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum. Büyük Türk Milleti'nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve egemenliği uğruna verdiği eşsiz mücadeleye yapmış olduğunuz katkılar, her zaman minnetle hatırlanacaktır. Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türkü'nün daima yanında olacağını bir kez daha yineliyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte aziz hatıranızı yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Yılmaz, Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük ile bir süre sohbet etti.

"TÜRKİYE, KKTC'Yİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAKTIR"

Daha sonra Yılmaz, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın anıt mezarını da ziyaret ederek çelenk koydu ve buradaki anıt defterine şunları kaydetti:

"Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz Denktaş, hatıranızı şükran ve saygıyla yad ediyor, Türk mücadelesinin aziz şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyorum. Kahraman Kıbrıs Türkü'nün varoluşu, hürriyeti ve güvenliği için verdiği şanlı mücadelede dirayetli liderliğiniz, hafızalarımızdaki yerini daima koruyacaktır. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasında en büyük destekçisi olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni asla yalnız bırakmayacaktır. Ruhunuz şad olsun."

Denktaş'ın kabri başında dua eden Yılmaz, Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş ile de bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, ziyareti sırasında KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti.

Etiketler : cevdet yılmaz kktc kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti rauf denktaş fazıl küçük
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