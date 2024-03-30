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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Sıfır Atık Günü' mesajı
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30 Mart 2024 Cumartesi 23:13:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 23:13:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Sıfır Atık Günü' mesajı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Bizler iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planlarımız doğrultusunda çevremizi, ülkemizi ve tek evimiz olan dünyayı korumaya devam edecek, Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu '2053 Net Sıfır Emisyon' hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadesini kullandı.

Yılmaz, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında hayata geçirilen "Sıfır Atık Hareketi"nin, bugün artık küresel çapta önemli bir marka haline geldiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çevreyi ve toplum sağlığını olumsuz etkilediği kadar ekonomilere de zarar veren 'israf ve kirliliğe' dur demek için geliştirilen bu hareket ülkemiz öncülüğünde BM Genel Kurulu'nda kabul edilerek desteklenmiş ve 30 Mart 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak ilan edilmiştir. Bizler iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planlarımız doğrultusunda çevremizi, ülkemizi ve tek evimiz olan dünyayı korumaya devam edecek, Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu '2053 Net Sıfır Emisyon' hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü
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