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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz müjdeyi verdi! Emekliler için özel çalışma yolda
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19 Nisan 2024 Cuma 22:19:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 22:19:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz müjdeyi verdi! Emekliler için özel çalışma yolda

Kaynak: A Haber

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz emeklilere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar tamamlandığında toplumla paylaşılacak, 16 milyon emeklimiz var. Çalışan sayısını artırmamız lazım ki bu dengeyi gerçekleştirelim. Bu yönde de umut verici gelişmeler var, istihdam artışı var.' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yerel seçim sonuçları nasıl analiz ediliyor? Türkiye'nin seçimsiz 4 yılında neler yapılacak? Yeni anayasa çalışmaları nasıl gerçekleşecek? Uluslararası arenada İsrail'e karşı hangi hamleler yapılacak? Enflasyonla mücadele ve ekonomideki kritik süreçlere yönelik tüm detayları canlı yayınında açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"GERİLİMİ İSRAİL BAŞLATTI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Filistinlilere soykırım politikası ve İsrail-İran gerilimi ile ilgili olarak, Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade ederek, "İsrail-İran gerilimi Gazze'de yaşananları gölgelememeli. Türkiye, olayın bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesi için her türlü gayreti sarf ediyor" dedi.

"Ortadoğu'da adil bir barış olmalı. Diplomasi ve uluslararası hukuk ön plana çıkmalı. İran İsrail arasında sıcak çatışma olursa bundan tüm ekonomiler etkilenir."

IMF SPEKÜLASYONLARINA NOKTAYI KOYDU

'IMF' spekülasyonlarına noktayı koyan Cevdet Yılmaz, "Kesinlikle IMF ile masaya oturulması söz konusu değil" dedi. Ekonomide yol haritasının netleştiğini ifade eden Yılmaz, adımları hayata geçirdiklerini ve seçimsiz 4 yılın çok değerli olduğunu söyledi.

Cevdet Yılmaz cari açığın yarı yarıya azaldığını belirtti ve "Türkiye'nin döviz ihtiyacı düştü" dedi.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Yılmaz, "Enflasyonu düşürmeye kararlıyız, geçmişte de bunu yapabilmiş bir kadroyuz. Bu bir süreç. Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta enflasyon düşecek." ifadelerini kullandı.

Fahiş fiyatlarla mücadele konusuna özel parantez açan Cevdet Yılmaz, yasal önlemlerin alınacağını ve yaptırımların caydırıcı hale geleceğini belirtti.

"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYİZ"

Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar tamamlandığında toplumla paylaşılacak, 16 milyon emeklimiz var. Çalışan sayısını artırmamız lazım ki bu dengeyi gerçekleştirelim. Bu yönde de umut verici gelişmeler var, istihdam artışı var." dedi.

Etiketler : toplum paylaşımı emeklilik çalışmaları cevdet yılmaz
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