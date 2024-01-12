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12 Ocak 2024 Cuma 16:05:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 16:05:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Memur ve emekli zammını yıllık bazda dengelemeliyiz

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Enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program kamuoyuna açıklandı. Programda, 'Aylık enflasyonun da temmuz ayından bu yana düşme eğiliminde olması fiyatlama davranışlarının iyileştiğine işaret etmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış büyüme verilerine göre Türkiye 2023 yılı 9 aylık dönemde G-20 ülkeleri arasında dördüncü, OECD ülkeleri arasında ise ikinci en iyi büyüme performansı gösteren ülke konumundadır' ifadeleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Memur ve emekli zammını yıllık bazda dengelemeliyiz' ifadelerini kullandı.

Enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program kamuoyuna açıklandı.

Programda şu ifadeler yer aldı;

Uluslararası tahminler 2023-2026 döneminde özellikle gelişmiş ülkelerden kaynaklı olarak dünya ekonomisinde ılımlı bir yavaşlama olacağına işaret etmektedir.

Türkiye'nin ihracat ortaklarının büyümesinin 2023 yılında yüzde 1,5'ten 2024 ve 2025 yılında sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 2,5 çıkmasını öngörüyoruz.

Türkiye son 20 yılda yıllık ortalamada küresel büyümenin 1,8 puan üzerinde daha yüksek büyüme oranlarına ulaşmıştır.

Yüksek büyümeyle beraber dolar cinsinden kişi başı milli geliri yaklaşık üçe katlayarak 2022 sonunda 10 bin 659 dolara ulaştırdık. 2023 yılında 12 bin 415 dolara çıkacağını tahmin ediyoruz.

Dünya Bankası'nın kişi başı gayri safi milli hasılaya göre yaptığı sınıflamada Türkiye 10 bin 640 dolar kişi başı GSMH ile 'Üst – Orta Gelirli Ekonomi' kategorisindedir.

Mevsimsellikten arındırılmış büyüme verilerine göre Türkiye 2023 yılı 9 aylık dönemde G-20 ülkeleri arasında dördüncü, OECD ülkeleri arasında ise ikinci en iyi büyüme performansı gösteren ülke konumundadır.

Türkiye'nin, OVP 2023 yıl sonu büyüme hedefini yakalaması için son çeyrekte yüzde 3,7 oranında büyümesi yeterli olacaktır.

Yıllık enflasyon 2023 yılında yüzde 64,77 olarak gerçekleşerek, OVP'de öngördüğümüz yıl sonu hedefimizin altında gerçekleşmiştir. Aylık enflasyonun da temmuz ayından bu yana düşme eğiliminde olması fiyatlama davranışlarının iyileştiğine işaret etmektedir.

2022 yılı için açıklanan aylık enflasyon oranlarının ortalaması yaklaşık yüzde 4,26 düzeyindeyken son dört ayda açıklanan aylık enflasyon oranları ortalaması yaklaşık yüzde 3,6 düzeyindedir.

Yurt içi ÜFE'nin, son 6 aydır tüketici enflasyonunun altında seyretmesi, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskıların azaldığına işaret etmektedir.

Üretici fiyatlarının aylık artışı enerji grubu kaynaklı olarak 2023 Aralık ayında yavaşlarken, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın etkisiyle yükselmiştir.

Yüksek büyüme oranları sonucunda mevsimsellikten arındırılmış 2023 yılı Kasım ayında 31,6 milyon kişiye ulaşmıştır. İşsizlik oranı 2023 yılı Mayıs ayından itibaren tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı kadınlarda son 1 yılda 2,5 puan azalarak yüzde 11,8 seviyesine gerilemiştir. İşgücüne katılma oranı ve istihdam oranında pandemi sonrası yükseliş eğilimi sürmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış istihdam oranı 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla yüzde 48,2 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılında 255 milyar 809 milyon dolar seviyesine ulaşan ihracatımız OVP hedefimizin de üzerinde gerçekleşmiştir. İhracat hedefine ulaşmamızın yanı sıra, ithalatın da OVP tahminlerimizin altında kalmasıyla birlikte 2023 yılı dış ticaret açığı 106 milyar dolar ile OVP hedefimizin (112 milyar dolar) altında gerçekleşmiştir.

Seçim sonrası dönemde cari işlemler açığı dengelenme sürecine girmiştir. 2023 Mayıs ayında yıllıklandırılmış cari açık 60,3 milyar dolara yükseldikten sonra 2023 Ekim ayında 50,7 milyar dolara kadar gerilemiştir. OVP'de cari işlemler açığının GSYH'ye oranı 2023 yılı için yüzde 4 öngörülmüş olup, bu hedefe ulaşılması beklenmektedir.

Etiketler : Orta Vadeli Program enflasyon düşüşü büyüme performansı Cevdet Yılmaz
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