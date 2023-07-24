Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Lozan Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Lozan Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, tarihimizin dönüm noktalarından, aziz milletimizin tam bağımsızlık iradesinin bir yansıması olan Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.