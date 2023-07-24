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24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:16:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:16:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Lozan Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, tarihimizin dönüm noktalarından, aziz milletimizin tam bağımsızlık iradesinin bir yansıması olan Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : Lozan Barış Antlaşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 100. yıl
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