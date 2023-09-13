Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı ile geleceğe dönük projeksiyonlar yapacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'daki bir otelde düzenlenen, KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Tarım ve gıda sektörünün stratejik ve modası hiçbir zaman geçmeyecek bir sektör olduğunu belirten Yılmaz, tarımda ileri giden, tarımsal verimliliği artıran toplumların sanayileşmede de çok daha hızlı yol aldığını söyledi.

Son dönemlerde küresel iklim değişikliği, Kovid gibi bulaşıcı hastalıklar, Ukrayna-Rusya savaşı gibi jeopolitik gerilimlerin tarımın, gıdanın, stratejik yönünü çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu işaret eden Yılmaz, "Gelecekte de bu anlamda ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Dolayısıyla tarımda, gıdada bir arz güvenliği sağlamak, belli bir yeterlilik düzeyi sağlamak hayati bir unsurdur." diye konuştu.

KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı'na bu bilinç ve farkındalıkla yaklaşılması gerektiği belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"İyi niyetle birçok proje yapabilirsiniz, faaliyet yürütebilirsiniz ama bu faaliyetlerin, projelerin sonuca ulaşması, etkili olması için planlı, programlı çalışmak son derece kıymetli. 18 yılını Devlet Planlama Teşkilatı'nda geçirmiş yine bir arkadaşınız olarak şunun altını çizmek istiyorum. Buradaki bu planlı, programlı yaklaşım çok kıymetli. Tanımadığınız şeyi yönetemezsiniz. Örtmediğiniz, analiz etmediğiniz bir konuyu sağlıklı bir şekilde idare edemezsiniz. Dolayısıyla bu proje kapsamında yapılacak ölçümler, analizler, değerlendirmeler çok çok kıymetli. Bu projeyi gerçekleştirmekle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toprağı daha iyi tanıyacağız. Suyu daha iyi tanıyacağız. Geleceğe dönük projeksiyonlar yapacağız. Bir taraftan afet risklerini tespit edip onları engellerken diğer taraftan su potansiyeline göre bitki deseni oluşturacağız. Dolayısıyla bütün bu yönleriyle yenilenebilir enerjiyle yine bu tarım politikalarımızı entegre edeceğiz."

Teknik çalışma ve bilimsel verilerin yanı sıra ortak akılla hareket etmenin kıymetine işaret Yılmaz, özellikle KKTC'deki çiftçiler, tarım sektörünün paydaşlarıyla çok yararlı istişareler yapacaklarını, katılımcı bir anlayışla onların bakış açıları fikirleri, beklentileri, ihtiyaçlarının yine bu programa yansıyacağını ve Türkiye ile KKTC'nin planlı, programlı bir şekilde işbirliğini yürüteceğini ifade etti.

Yılmaz, KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı sonrasında da çeşitli projelerle, bu planı destekleyici çeşitli projelerle Kuzey Kıbrıs'ta çok daha verimli bir yapı oluşacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Su çok kıymetli. Gerçekten kıymetli ve giderek kıymeti daha çok artacak. Dolayısıyla tarımsal destekleme politikalarından bitki desenine varıncaya kadar her konuda su varlığını dikkate alarak bir planlama yapmak durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki oranı biliyorum ama KKTC'de herhalde çok farklı değildir. Kullandığımız suyun yüzde 77'sini tarımda kullanıyoruz. İçme suyu ve sanayi daha az bir paya sahip. Tarımda su verimliliğini arttırdığınız zaman toplam su verimliliğini de haliyle arttırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu kadar önemli bir konudan bahsediyoruz. Suyun verimli kullanımının altını ben tekrar çizmek istiyorum. Miktar tabii ki daha fazla miktarda su bulalım. Suyumuzu arttıralım ama esas olan suyu daha verimli kullanmak. Giderek teknolojinin imkanlarından daha fazla faydalanmak ve bu verimlilikle birlikte tabii ki aynı suyla, aynı miktarda suyla daha fazla miktarda ürünü, katma değeri oluşturmak. İnşallah bu projemiz bunlara vesile olacak."

Bu anlayışla Türkiye ve KKTC'de planlı, altyapısı iyi çalışılmış bir tarımı geliştireceklerini belirten Yılmaz, "Biz öz güven içinde bilgiye, katılımcılığa önem vererek ve hayallerimizi programlara, projelere dönüştürüp gerçekleştirerek yürüyeceğiz. Hep altını çiziyorum. Türkiye Yüzyılı, önümüzdeki dönem biz öyle isimlendiriyoruz. Yüzyıllık cumhuriyet birikimimizin zemininde yeni atılımlara, hamlelere hazırlandığımız bir dönem. Teknolojisiyle, demokratik standartlarıyla, hukukuyla, kurumsal yapısıyla, uluslararası ilişkileriyle, kültürüyle, sanatıyla, bilimiyle, her alanda yeni yatırımlara hazırlandığımız bir dönemdeyiz. Bunu da birlikte yapacağız, başaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının sonunda projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindeki heyet daha sonra KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'in üretim tesisini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı ve test sürüşü yaptı.