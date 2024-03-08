Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kadınların ekonomiden sanata, siyasetten eğitime her alanda bulunmasını çok önemsiyoruz
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Aile ve toplumumuzun temel taşı olan kadınların, ekonomiden sanata, siyasetten eğitime her alanda bulunmasını çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sevgi, emek ve fedakarlıkla yarınlarımızı inşa eden, dünyayı güzelleştiren tüm kadınların #DünyaKadınlarGünü'nü kutluyorum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) March 8, 2024
Aile ve toplumumuzun temel taşı olan kadınların; ekonomiden sanata, siyasetten eğitime her alanda bulunmasını çok önemsiyoruz.
Bu vesileyle; evlatları...
Sevgi, emek ve fedakarlıkla yarınları inşa eden, dünyayı güzelleştiren tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Aile ve toplumumuzun temel taşı olan kadınların, ekonomiden sanata, siyasetten eğitime her alanda bulunmasını çok önemsiyoruz. Bu vesileyle, evlatları için yeryüzünün en anlamlı nöbetlerinden birini tutan Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyor, Filistin'de evlatlarını kaybeden annelere sabır temenni ediyor, şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Başta kıymetli annem olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm annelerimize rahmet diliyorum."
- Baykar'dan Azerbaycan Savunma Bakanlığıyla işbirliği sözleşmesi
- "Kadınların ekonomiden sanata, siyasetten eğitime her alanda bulunmasını çok önemsiyoruz"
- "Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını güçlü kadın, güçlü Türkiye ekseninde yürütüyoruz"
- "Kadınlarımızın var olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz"
- Eski HDP milletvekillerine terör propagandasından hapis cezası
- Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı