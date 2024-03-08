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08 Mart 2024 Cuma 15:14:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 15:14:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kadınların ekonomiden sanata, siyasetten eğitime her alanda bulunmasını çok önemsiyoruz

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Aile ve toplumumuzun temel taşı olan kadınların, ekonomiden sanata, siyasetten eğitime her alanda bulunmasını çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sevgi, emek ve fedakarlıkla yarınları inşa eden, dünyayı güzelleştiren tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aile ve toplumumuzun temel taşı olan kadınların, ekonomiden sanata, siyasetten eğitime her alanda bulunmasını çok önemsiyoruz. Bu vesileyle, evlatları için yeryüzünün en anlamlı nöbetlerinden birini tutan Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyor, Filistin'de evlatlarını kaybeden annelere sabır temenni ediyor, şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Başta kıymetli annem olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm annelerimize rahmet diliyorum."

Etiketler : cevdet yılmaz 8 mart dünya kadınlar günü kadın
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