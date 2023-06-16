Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk yurt dışı ziyaretini 18-19 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacak.
Yılmaz, KKTC ziyaretinin ilk gününde Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda yürütülen çalışmaları inceleyecek ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
Pazartesi günü ise Kıbrıs Türklerinin lideri Fazıl Küçük ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret edecek Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın açıklaması yapacak, Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek.
Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanında ve KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi kapsamındaki Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Girne Yolu bağlantı noktasında incelemelerde bulunacak, Yeni Ercan Havalimanı, Denizaltı Kablo Bağlantısı ve ENTSO-E Projesi'ne yönelik ön değerlendirme toplantısına katılacak.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak
- Muğla ve ilçelerinde düzenlenen “huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 52 şüpheli yakalandı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hafta sonu YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum
- Başkan Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
- Bakan Ersoy açıkladı: Hedef 56 milyar dolar
- Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen iki ayrı geri itme olayında toplam 34 düzensiz göçmen kurtarıldı