Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Toplantısı'nda konuştu.

"EYLÜL AYI SONUNA KADAR YENİ BİR EYLEM PLANI ORTAYA KOYACAĞIZ"



Toplantımızda ülkemizdeki yatırım ikliminin geliştirilmesi adımlarını istişare ettik. Bu düzenlemeyi kısa vade ve orta vade şeklinde ayırıyoruz. Yapılacak çalışmaları da yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler ve teknik çalışmalar ve süreç iyileştirici çalışmalar başlığı altında toparlayacağız. Bugünkü toplantıdan sonra eylül ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda komitelerimizi çalıştırarak yeni bir eylem planı ortaya koyacağız. Arkadaşlarımız titiz bir çalışma yapacaklar. Meclisimiz açılmadan önce eylül ayı sonu itibarıyla kısa vadeli ve orta vadeli eylem planımız ortaya çıkmış olacak.

"3 AY SONRA YENİDEN TOPLANARAK EYLEM PLANIMIZI VE GELECEĞE DÖNÜK ÇALIŞMALARIMIZI DEĞERLENDİRECEĞİZ"



Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nu (YOİKK) normalde 6 ayda bir toplamamız gerekiyor ama 3 ay sonra yeniden bir YOİKK toplantısı yaparak hem eylem planımızı hem de geleceğe dönük çalışmalarımızı gözden geçirmeyi planlıyoruz.

"FİNANSMANA ERİŞİM KONUSU ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARDAN"



Finansmana erişim konusu toplantımızda öne çıkan başlıklarından. Sanayi alanlarımızın genişletilmesi konusunda mutabakat oluştu. Katma değeri yüksek ihracat için AR-GE'ye ağırlık verilecek. Çalışma mevzuatında yeni düzenlemeler konusunda Çalışma Bakanlığımızın kısa ve orta vadeli çalışmaları ele alması söz konusu. 20 yılda 255 milyar dolar doğrudan yatırım çektik. Yeşil dönüşümün hızlandırılması diğer önemli başlıklardan biriydi.

"AFETE HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ HIZLANDIRILMASI ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN"



Ulaştırmada temel önceliğimiz demiryolunun güçlendirilmesi. Demiryolu yatırımı ve bağlantıları geliştireceğiz. Risk yönetiminin geliştirilmesi de ana başlık olarak tartışıldı. Her türlü afete hazırlık çalışmalarını ele aldık. İstanbul başta olmak üzere afete hazırlık çalışmalarının hızlandırılması da önemli başlıklardan biri oldu.

"ENFLASYONLA MÜCADELEYİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ"



Enflasyonla mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Kalkınmayı sağlıklı bir zeminde istikrarlı bir şekilde sürdürmeyi istiyoruz. Türkiye'de yatırım iklimi daha güçlü hale geldikçe ekonomimize yansıyacaktır. Kurulumuz çalışmalarına devam edecektir. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum.