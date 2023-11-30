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30 Kasım 2023 Perşembe 15:20:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 15:20:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomi beklentilerin üzerinde büyüdü

Kaynak: IHA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, '2023 yılı üçüncü çeyreğinde ekonomimiz, piyasa beklentilerinin üstünde yüzde 5,9 oranında büyüdü. Üçüncü çeyrek büyüme gerçekleşmeleri Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz çeyreklik ve yıl geneli büyüme hedeflerimizle uyumludur' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan üçüncü çeyrek ve 9 aylık büyüme verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda büyüme performansının 14. çeyreğe taşındığını belirterek, "Siyasi güven ve istikrar içinde, politikalarda öngörülebilirliğin sağlandığı bir ortamda 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme performansımızı 14. çeyreğe taşımış durumdayız. 2023 yılı üçüncü çeyreğinde ekonomimiz, piyasa beklentilerinin üstünde yüzde 5,9 oranında büyüdü. Üçüncü çeyrek büyüme gerçekleşmeleri Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz çeyreklik ve yıl geneli büyüme hedeflerimizle uyumludur. Üretim yönüyle ele alındığında üçüncü çeyrekte tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin tamamında pozitif bir büyüme gerçekleştiği görülmektedir. Üçüncü çeyrekte büyüme üretim yönünden incelendiğinde inşaat sektöründe katma değer yüzde 8,1, sanayi sektöründeki katma değer yüzde 5,7, hizmetler sektörü ise yüzde 4,3 oranında büyümüştür. Harcamalar yönüyle ele alındığında ise üçüncü çeyrekte sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 14,7'lik yüksek artış büyümenin daha sağlıklı bir kompozisyonla ve dezenflasyon yaklaşımımızla uyumlu bir patikada ilerlediğini göstermektedir. Üçüncü çeyrekte ekonomimiz yüzde 5,9'luk bir büyüme performansı gösterirken; OECD ekonomileri ortalama yüzde 1,7, EU27 ekonomileri ise yüzde 0,1'lik bir oranda büyümüştür. 2023'ün ilk 9 aylık döneminde ekonomimiz yüzde 4,6'lık bir büyüme performansı gösterirken; OECD ülkeleri ortalama yüzde 1,6, EU27 ülkeleri ise 0,5'lik bir oranda büyümüştür. Açıklanan küresel büyüme verilerine göre üçüncü çeyrekte OECD ve G-20 ülkeleri arasında en iyi büyüme performansı gösteren birinci ülke konumundayız. 9 aylık dönemde ise OECD ülkeleri arasında en iyi büyüme performansı gösteren ikinci ülke, G-20 ülkeleri arasında ise üçüncü ülke konumundayız. Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atılırken, istikrar içinde büyüme hedefimiz doğrultusunda para, maliye ve yapısal reform politikalarımızı güçlü koordinasyonla hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Etiketler : cevdet yılmaz türkiye büyüme
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