Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ı kutladı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile ikinci olan VakıfBank'ı tebrik etti.
Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelen Türk kadın voleybol takımlarımız Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank'ı, bu gururu yaşattıkları için yürekten tebrik ediyorum. Türk finalinde şampiyon olan Eczacıbaşı Dynavit ve dünya ikincisi olan Vakıfbank takımlarımızın başarılarının devamını diliyorum."
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