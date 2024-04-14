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"Dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz"
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14 Nisan 2024 Pazar 17:17:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 17:17:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "bölgede artan gerilimin bir an önce düşmesini ve dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını dilediklerini" söyledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bölgemizde artan gerilimin bir an önce düşmesini ve dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz. Ateşkesin sağlanması, insani yardımların mazlum Filistin halkına kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli kalıcı barış sağlamaya yönelik siyasi sürecin başlatılması için Türkiye olarak her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz. Yaşanan katliamlara sessiz kalarak İsrail'e koşulsuz destek olanlar, bölgesel gerilimi artırmakta ve Netanyahu yönetiminin suçlarına ortak olmaktadırlar.

Uluslararası toplumun hukuka dönmesi, haklı olanın yanında durması ve İsrail yönetiminin saldırılarını durdurması için tavır alması, insani olduğu kadar tarihi ve stratejik bir gerekliliktir. Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz."

Etiketler : Cevdet Yılmaz gerilim düşürme dikkat Gazzede suçlar
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