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13 Eylül 2023 Çarşamba 15:03:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 15:03:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli açıklamalar

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“Devlet Bursu ile Lisansüstü Öğrenim Görme Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Öğrenciler ile Buluşma' programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, '6 Şubat depremlerinin yol açtığı ekonomik zorluklarla mücadele ederken imkanlar dahilinde bu sorunları (enflasyon kaynaklı) da çözmeye gayret ediyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Devlet Bursu ile Lisansüstü Öğrenim Görme Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Öğrenciler ile Buluşma' programında konuştu.

Yılmaz, "6 Şubat depremlerinin yol açtığı ekonomik zorluklarla mücadele ederken imkanlar dahilinde bu sorunları (enflasyon kaynaklı) da çözmeye gayret ediyoruz." dedi.

Etiketler : ekonomik zorluklar enflasyon çözümü deprem sonrası ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
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