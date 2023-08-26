VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yatırımcı sayısı dörde katlandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne müracaat edenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
Kıbrıs Rum kesimindeki camiye molotofkokteyli saldırısı düzenlendi
SİPER Ürün-2'den ilk atışlı test
Gaziantep'te kullanılmayan 17 katlı otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
26 Ağustos 2023 Cumartesi 15:08:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 15:08:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki törene katıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda tören düzenlendi.

Büyük Taarruz emrinin verildiği, merkeze bağlı Kocatepe beldesindeki törenden önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'e götürmeleri için bisiklet sporcularına Türk bayrağını teslim etti.

Yılmaz'ın, Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na çelenk koymasıyla devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin Metehan'dan Alparslan'a, Fatih'ten Atatürk'e kadar bağrından birçok büyük devlet adamı ve cihangir çıkardığını belirtti.

Yöner, Büyük Taarruz'un, durum ve şartlar ne olursa olsun, vatan ve istiklal söz konusu olduğunda her Türk'ün gücünü ve imkanlarını sonuna kadar nasıl kullanabileceğini gösteren eşsiz bir destan, Türk'ün asil karakterini ve istiklale olan tutkusunu gösteren mukaddes bir ibare olduğunu söyledi.

Ecdadın emaneti olan bu vatanı, Türk milleti ve kahraman ordusunun, koşullar ne olursa olsun, kanı ve canı pahasına daima koruyacağını ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ve aziz Türk milletinin dünya durdukça var olacağını belirten Yöner, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah ve arkadaşları başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler adına canları feda eden şehitleri rahmetle, saygıyla, kahraman gazileri minnet ve şükranla yad etti.

Törende Piyade Yarbay Ahmet Özdemir de katılımcılara Büyük Taarruz'da yaşananları anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti. Saygı duruşu ve atışıyla başlayan tören İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından Yılmaz, şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve dua etti.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar milletvekilleri, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ilçe ve belde belediye başkanları ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etiketler : cevdet yılmaz büyük taarruz mustafa kemal anıtı
Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon
Karadeniz hazırlığı

Karadeniz hazırlığı
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Prodüktörü Murat

Prodüktörü Murat
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX