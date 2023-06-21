Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.
21 Haziran 2023 Çarşamba 20:39:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 20:39:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BAE'ye gidecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.
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