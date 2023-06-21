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21 Haziran 2023 Çarşamba 20:39:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 20:39:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BAE'ye gidecek

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.

Etiketler : cevdet yılmaz mehmet şimşek BAE
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