VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Rusya kararı: Kanıtlar UCM'ye gönderilecek
HAVELSAN, KAAN Milli Muharip Uçağın tüm eğitim sistemlerinin ana sorumlusu oldu
Arap ülkeleri, Nijer'de gerçekleşen darbeyi kınadı
Türkiye'nin havadaki gözleri MİLSAR'a emanet
Yunanistan'da orman yangınları kontrolden çıktı: Mühimmat deposunda patlama
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın söndürüldü
27 Temmuz 2023 Perşembe 20:18:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 20:18:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Jabbarov'u ağırladı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Jabbarov ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm Azerbaycanlı kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Cevdet Yılmaz Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Çocuklara moral verdi

Çocuklara moral verdi
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Setlere zorunlu veda

Setlere zorunlu veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX