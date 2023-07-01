Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Artık denizlerimizdeki egemenlik haklarımızdan asla taviz vermeyen bir Türkiye var
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, artık denizlerdeki egemenlik haklarından ve Mavi Vatan anlayışından asla taviz vermeyen bir Türkiye bulunduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Artık denizlerimizdeki egemenlik haklarımızdan ve Mavi Vatan anlayışından asla taviz vermeyen bir Türkiye var. Geçmişimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı denizlerdeki hakimiyetimizin daha da arttığı bir dönem olacak. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun."
Artık denizlerimizdeki egemenlik haklarımızdan ve mavi vatan anlayışından asla taviz vermeyen bir Türkiye var.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 1, 2023
Geçmişimizden aldığımız ilhamla #TürkiyeYüzyılı denizlerdeki hakimiyetimizin daha da arttığı bir dönem olacak.
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/FcwWvFBjYt
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