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01 Temmuz 2023 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 15:30:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Artık denizlerimizdeki egemenlik haklarımızdan asla taviz vermeyen bir Türkiye var

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, artık denizlerdeki egemenlik haklarından ve Mavi Vatan anlayışından asla taviz vermeyen bir Türkiye bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Artık denizlerimizdeki egemenlik haklarımızdan ve Mavi Vatan anlayışından asla taviz vermeyen bir Türkiye var. Geçmişimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı denizlerdeki hakimiyetimizin daha da arttığı bir dönem olacak. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun."

Etiketler : cevdet yılmaz türkiye deniz egemenlik mavi vatan
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