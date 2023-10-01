Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uzun yıllardır verdiğimiz mücadeleler neticesinde tesis ettiğimiz huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik hiçbir girişim başarılı olamayacaktır." ifadesini kullandı.
Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi.
Yaralanan polislere acil şifalar dileyen Yılmaz, şunları kaydetti:
"Emniyet teşkilatımıza, Ankara halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Uzun yıllardır verdiğimiz mücadeleler neticesinde tesis ettiğimiz huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik hiçbir girişim başarılı olamayacaktır. Terör ve teröristle, huzurumuzu bozmaya çalışan tüm odaklarla amansız mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Yerlikaya'yı ziyaret etti
- Milli iradeye büyük saygısızlık: CHP ve HDP sıraları şaşırtmadı!
- Stoltenberg'den Ankara'daki terör saldırısına kınama
- Türkiye'nin ilk uçak fabrikası yeniden doğuyor
- Ankara'da alçak saldırının olduğu İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne Türk bayrağı asıldı
- İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi