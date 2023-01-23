Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Şırnak'ta şehit olan korucu Encu için başsağlığı mesajı
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda şehit olan korucu Nimet Encu için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonunda şehit düşen kahraman korucumuz Nimet Encu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı.
Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonunda şehit düşen kahraman korucumuz Nimet Encu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 23, 2023
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/TwhzLjdX8E
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