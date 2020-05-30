Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Atakan Arslan için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Atakan Arslan için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başında şehit olan kahraman polis memurumuz Atakan Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Arslan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde saat 15.00 sıralarında kimlik kontrolü için durdurulan 3 kişiden birinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
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