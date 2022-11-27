VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kirişci'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Sincan'daki yangının ardından Çin'de Kovid-19 huzursuzluğu büyüyor
YPG/PKK'lı teröristlerin hayattan kopardığı öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı görev yaptığı okula verildi
Ekranın tadı başka dijitalin başka
Nazar ettiniz, TikTok para ödemiyor!
Avukatıyla geziyor
Beni Beni dedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan ile tanışma hayali gerçek oldu
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu
Selden etkilenen Bozkurt'ta konut ve iş yeri anahtarları aralıkta teslim edilecek
ASELSAN Konya savunma sanayisinde "üretim merkezi" olacak
Terör yandaşlarından Berlin'de gösteri
Kamuya 602 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
Adalet Bakanlığı, 39 milletvekili hakkındaki 63 fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına gönderdi
6'lı masada bu kez 'kulak çekme' krizi
"Vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz"
Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkıldı
Güney Kore'de helikopter düştü: 5 ölü
Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde zorlu kış şartlarında operasyonlarına devam ediyor
Fedakarlık dozunda olursa güzel!
Bugün burçları neler bekliyor? 27 Kasım 2022 Pazar günlük burç yorumları
27 Kasım 2022 Pazar 12:23:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 12:23:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : fuat oktay şehit başsağlığı mesajı
Baba-oğul şarkısı geliyor

Baba-oğul şarkısı geliyor
Konuşmama kararı aldı

Konuşmama kararı aldı
‘Gül' dövmesi Başak için mi?

‘Gül' dövmesi Başak için mi?
Klibinin yönetmenliğini yapacak

Klibinin yönetmenliğini yapacak
Orijinal kadro geldi!

Orijinal kadro geldi!
Cildinin tüyolarını açıkladı

Cildinin tüyolarını açıkladı
Öğretmenler Günü hassasiyeti

Öğretmenler Günü hassasiyeti
Madagaskar'da su kuyusu açtı

Madagaskar'da su kuyusu açtı
Cenazeye alkollü geldi

Cenazeye alkollü geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX