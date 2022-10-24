Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine başsağlığı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da şehit olan Komiser Yardımcısı Alim Nar'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Silivri'de operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen kahraman polisimiz Alim Nar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
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