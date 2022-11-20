Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe-Kılıç Harekatı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ansızın geceyi aydınlatıp gündüze çeviren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hainlerden bir bir hesap soruyor. Hainlere bedel ödetmeye devam edeceğiz. Rabb'im kahraman Mehmetçiğimizi korusun ve muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

Ansızın geceyi aydınlatıp gündüze çeviren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hainlerden bir bir hesap soruyor.



Hainlere bedel ödetmeye devam edeceğiz.



Rabbim kahraman Mehmetçiğimizi korusun ve muzaffer eylesin! ����#PençeKılıç — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 20, 2022