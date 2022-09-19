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19 Eylül 2022 Pazartesi 17:04:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 17:04:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pelosi'nin Ermenistan'daki açıklamalarına tepki

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin açıklamalarına tepki göstererek, "Tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı, tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez. Beyaz Saray yönetimi, Ermeni diasporasının oylarına göz kırptığı açıkça belli olan Pelosi ve beraberindeki lobi destekli birkaç siyasetçinin Karabağ sorununa ilişkin söylemlerinin, ABD'nin resmi görüşünü yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirmelidir.

Bölgede kalıcı barış ve istikrara şiddetle ihtiyaç duyulan bir dönemde tüm uluslararası aktörleri hakkaniyetli, sağduyulu ve her şeyden önce sorumlu şekilde davranmaya davet eden Oktay, 30 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal altında tutulan anavatan topraklarını azat etmek için cansiparane mücadele veren Can Azerbaycan'ın yanında durmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Etiketler : cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay nancy pelosi ermenistan
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