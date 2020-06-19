19 Haziran 2020 Cuma 18:46:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 19:01:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Libya açıklaması
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ile ABD'nin Libya konusundaki iş birliğini derinleştirdiğini ve bunun pozitif fark yaratabileceğini söyledi.
Ayrıntılar geliyor
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