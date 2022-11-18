Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Filistin halkına başsağlığı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için Filistin halkına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gazze'de meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Gazze'de meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 18, 2022
Dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz.
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