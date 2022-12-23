Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan EYT açıklaması! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.

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