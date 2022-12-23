23 Aralık 2022 Cuma 16:57:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 16:57:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan EYT açıklaması! Tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.
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