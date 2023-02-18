VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kastamonu'da sobadan sızan gazdan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Mart'a kadar uzatıldı
Katar: İyi günde de kötü günde de Türkiye'nin yanındayız
Bakan Koca: Arama ve kurtarma çalışmaları devam edecek
İsrailli diplomat, Afrika Birliği salonundan güvenlik görevlilerince çıkarıldı
4 ilde ev taşıma ücretlerine azami sınır koyuldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Evim Yuvan Olsun" uygulamasına ilişkin paylaşım
Yemenli kafile, depremzedelere yardım götürmek için İstanbul'dan yola çıktı
G7 ülkeleri depremler nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini sundu
Kahramanmaraş'ta 5,1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi
Enkazdan çıkarılan değerli eşyalar kayıt altına alınıyor
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1322 yaralının tedavisi sürüyor
İsrail, Doğu Kudüs'te 5'i çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı
Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'dan depremzedeler için yardım kampanyası
Lübnan'da Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı
Katar'da depremzedeler için hayır kermesi
Macaristan, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını desteklemiyor
Avrupa ülkelerinden depremzedelere yardımlar sürüyor
Almanya Savunma Bakanı: İttifak bölgesinin her santimetresini savunacağız
Depremzedeler için "Evim Yuvan Olsun" kampanyası
Danimarka, AB-Türkiye arasında daha yakın işbirliği çağrısı yaptı
Avusturyalı gurbetçilerden deprem bölgesinde 10 tır gıda yardımı
Yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak
Oktay: Fahiş fiyat artışına cüret edenler hesap verecekler
18 Şubat 2023 Cumartesi 23:22:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 23:22:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Evim Yuvan Olsun" uygulamasına ilişkin paylaşım

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşların barınma sorunlarının çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" uygulamasının hayata geçirildiğini bildirdi.

Oktay, bugünkü basın açıklamasında duyurduğu "Evim Yuvan Olsun" uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma sorunlarının çözümüne katkı sağlamak üzere 'Evim Yuvan Olsun' uygulaması hayata geçirilmiştir. Hayırsever insanlarımızın güvenilir bir uygulama ile evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli bir bedelle kiralayarak ihtiyaç sahiplerine sunabilecekleri bir sistemi hayata geçiriyoruz. Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlarımıza ise nakdi bağış yolu ile depremzede vatandaşlarımıza barınma desteği verme olanağı tanıyoruz. Katkı sunan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem kahramanmaraş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX