Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Evim Yuvan Olsun" uygulamasına ilişkin paylaşım
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşların barınma sorunlarının çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" uygulamasının hayata geçirildiğini bildirdi.
Oktay, bugünkü basın açıklamasında duyurduğu "Evim Yuvan Olsun" uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma sorunlarının çözümüne katkı sağlamak üzere 'Evim Yuvan Olsun' uygulaması hayata geçirilmiştir. Hayırsever insanlarımızın güvenilir bir uygulama ile evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli bir bedelle kiralayarak ihtiyaç sahiplerine sunabilecekleri bir sistemi hayata geçiriyoruz. Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlarımıza ise nakdi bağış yolu ile depremzede vatandaşlarımıza barınma desteği verme olanağı tanıyoruz. Katkı sunan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."
1️⃣Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma sorunlarının çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" uygulaması hayata geçirilmiştir.— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 18, 2023
Detaylar��https://t.co/8737wSCGYA
- Kastamonu'da sobadan sızan gazdan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
- Bakan Koca: Arama ve kurtarma çalışmaları devam edecek
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Evim Yuvan Olsun" uygulamasına ilişkin paylaşım
- Yemenli kafile, depremzedelere yardım götürmek için İstanbul'dan yola çıktı
- Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1322 yaralının tedavisi sürüyor
- Depremzedeler için "Evim Yuvan Olsun" kampanyası