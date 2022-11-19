Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hakk'a yürüyen kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere, tüm ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hakk'a yürüyen kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere, tüm ailesine başsağlığı diliyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 19, 2022