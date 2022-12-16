Oktay'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Yanlış varsa düzeltileceği yer yargıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıklama yaptı.

Açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

100'üncü yılın bütçesi; 20 yılda yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını daha da öteye taşıyacak yapıdadır

Kararı verecek olan ne yürütme, ne TBMM ne de karalama siyasetiyle muhalefettir.

Şayet verilen kararda herhangi bir eksik veya yanlış varsa, bunun düzeltileceği yer yine yargı kademeleridir.

Mahkeme kararlarının arkasında "siyasi akıl" aramak, "siyasal akılsızlığın" ta kendisidir.

Bugüne kadarki safahatı ve bundan sonraki süreci açıkça ortada olan bir konuyu, mitinglerle, ateşli beyanatlarla, asıl bağlamından kopartılmış çıkarsamalarla gündeme getirmek, niyetin başka olduğunun ifadesidir. Muhalefetin kendi içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı kavgasına, bu mahkeme kararının alet edilmesi trajikomik bir görüntüdür.

Kendine güvenenleri, herhangi bir bahaneye sarılmadan delikanlıca adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz. Gerisi laf-ı güzaftır. Milletimizin de bu laflara karnı toktur.