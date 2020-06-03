Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız. Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak." dedi.
TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Oktay, "Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak." dedi
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