"Türkiye artık sadece bölgesinde değil dünyada liderliğe oynayan bir ülkedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye artık sadece bölgesinde değil dünyada liderliğe oynayan bir ülkedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale'de Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Şimdiye kadar Yüksek Hızlı Treni kullanan yolcu sayımız 73 milyona ulaştı. Bu hizmet zincirine 405 km uzunluğunda yeni bir altın halka ekliyoruz



Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye en üst ligdedir. Türkiye artık sadece bölgesinde değil dünyada liderliğe oynayan bir ülkedir

Kılıçdaroğlu neyle meşgul, avanesi neyle meşgul, "Yok canım bunlar herhalde yapamaz." Niye yapamaz diyor; çünkü milletine güvenmiyor, gençlerine güvenmiyor, mühendisine güvenmiyor, ülkesine güvenmiyor.

Biz insanlarımızı etnik ve mezhep farklılıkları üzerinden bölmenin değil, 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi, kucaklaştırmanın peşindeyiz. Birleri mezhep siyaseti yapmaya başladı, panikledi herhalde.

Ayrıntılar geliyor...