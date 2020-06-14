Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Süreci yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.



BÖLGEYE GİDECEKLER



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e gidecek.