  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8191
  • Euro
    7,6779
  • Altın
    379,3570
İstanbul
20 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ordu'da otel inşaatında göçük: 1 kişi yaralı, 1 işçi aranıyor
AFAD: 2 evin hasar gördüğü, 8 vatandaşımızın yaralandığı tespit edilmiştir
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Bingöl açıklaması
Koronavirüs 14 Haziran tablosunu açıklayan Bakan Koca'dan flaş uyarı: Hedeften uzaklaşıyoruz
Bingöl'deki depremle ilgili Bakan Kurum'dan son dakika açıklama: Can kaybımız yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Süreci yakından takip ediyoruz
Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl depremini aylar öncesinden uyarmış
Deprem sonrası Bingöl Valisi'nden flaş açıklama: 10 evimizde çökme var
Bingöl depremi sonrası flaş açıklama: 'Çok sayıda artçı...'
Rus paralı askerlerden Libya'da alçak tuzak!
Bingöl'de korkutan deprem!
ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 691 ölüm
İstanbul Havalimanı'nda önemli gün!
BAE'nin IKBY bölgesinde PKK'ya mali destek verdiği iddia edildi
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 30 ölü
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
MHP Lideri Bahçeli'den 'Ayasofya' açıklaması
Libya'da hükümet güçlerinin güneydeki stratejik zaferi: Eş-Şuveyrif
BAE'nin şu yaptığına bak! Terör örgütü PKK'ya para transferi
"ABD'de olanlar bazı derin iç krizlerin tezahürü"
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 141, Filipinler'de 539 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Altın bazlı yatırım fonlarına girişte ocak-mayıs rekoru
Uzungöl bu projeyle eski haline kavuşacak!
Kağıthane'de gasp dehşeti... 19 yaşındaki öğrencinin bıçaklanma anı kamerada
14 Haziran 2020 Pazar 19:25:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 19:38:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Süreci yakından takip ediyoruz

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili, "İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

BÖLGEYE GİDECEKLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e gidecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER