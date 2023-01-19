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19 Ocak 2023 Perşembe 15:49:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 15:49:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MSB'nin düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantıya başkanlık etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Milli Savunma Bakanlığının (MSB) düzenleme ihtiyaçlarına yönelik çalışma toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Toplantıda, soruşturma izni vermeye, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili mercilerin tayininde, ilgililerin son rütbeleri ve görevlerinin esas alınması, şehitlerin anne ve babalarının da Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine üye olabilmesi, harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara ilave sınav hakkı verilmesi ile diğer düzenleme ihtiyaçları değerlendirildi.

Etiketler : fuat oktay milli savunma bakanlığı toplantı
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